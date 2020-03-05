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Yunan adasında göçmenler eylem yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin hemen karşısındaki Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasında yaklaşık bin 800 göçmen, Türkiye’ye iade edilecekleri haberleri üzerine ayaklandı. Gece yarısı adada olaylar çıkaran göçmenler otomobillerin camlarını kırdı, sokaklarda barikat kurulup çöp konteynerleri ateşe verildi.

Yaşar ANTER
17:46 -
Haberler Dünya
Yunan adasında göçmenler eylem yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy adasındaki Pyli mevkiindeki 600 kişilik göçmen kampında bulunan yaklaşık bin 800 göçmen dün akşam saatlerinde Yunan hükümetinin göçmenlerin geldikleri yere gönderileceğini açıklamasının ardından gece 23.00'ten itibaren sokaklara döküldü.

Kampa 3 kilometre uzaklıktaki İstanköy merkezine yürümek isteyen göçmenler iki otomobilin camlarını kırdı, kendilerine engel olmak isteyen ada polisine karşı otomobil lastiklerini ve çöp konteynerlerini yaktı. Gösteri ve eylemlerde göçmenler Atina'ya gönderilme taleplerini dile getirdi, Bodrum’a iadeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

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OLAYLAR BÜYÜMEDEN BİTTİ

Ada halkının da olaylarda iş yerini korumak için önlem aldığı olaylar yaklaşık üç saat sürdü. Polis 12 göstericiyi göz altına aldı. Göçmenlerin barikatlarla kapattığı yollar iş makinaları ile açıldı.

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İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adasına son üç günde Türkiye'den 160 göçmenin ulaştığı belirtildi.

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