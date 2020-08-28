Yunan başbakan, Trump ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirmiş

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına adeta ateş püsküren ve kulis ile birlikte ittifaklar yaparak Türkiye’ye karşı bir algı yaratma çabası içinde olan Yunanistan’dan flaş bir iddia ortaya atıldı…

Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmak isteyen ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

“ANKARA’YA RAHATSIZLIĞI İLETTİK”

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, her iki liderle de önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump’ın Miçotakis’le ikinci bir görüşme daha yaptığını yazdı. Gazete, “Trump Yunan lidere, Washington’ın Ankara’nın Doğu Akdeniz’de devam eden hamlelerinden rahatsızlık duyduğunu ilettiği konusunda garanti verdi” ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca Trump’ın Miçotakis’e, “Amacımız bölgede tansiyonu düşürmek” dediğini de vurguladı.

ERDOĞAN DİYALOG DEMİŞTİ

Önceki gün ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki liderin görüşmesinde Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.