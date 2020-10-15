Yunan basını: Türkiye, dışişleri bakanını havada bekletti

Dün 22 yıl aradan sonra Bağdat’a Yunanistan adına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bu görüşmeden sonra Türkiye hava sahasına girişine izin verilmediği iddia edildi.

Yunan devlet televizyonu ERT, izinlerin alınmış olmasına rağmen Türk makamların Türkiye hava sahasına girişine onay vermediği için Yunan Bakanı taşıyan uçağın Irak semalarında 20 dakika boyunca tur atmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Yunan basınında gündeme gelen iddia ile ilgili Ankara bugün bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.