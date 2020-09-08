Yunan ekonomisini zora sokan hamle: Hollanda Yunan adalarına uçuşları durdurdu

İngiltere'nin Yunanistan'daki yedi adayı kırmızı listeye alarak bu adalara giden turistlere iki hafta karantina uygulayacağını açıklamasının ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle Yunan adalarını turuncu listeye aldığını ve Yunanistan’a yapılan tüm uçuşların durdurulduğu açıkladı.

YUNANİSTAN'DAN DÖNEN KARANTİNAYA ALINACAK

Yunan medyasında yer alan habere göre, Hollanda’dan yapılan açıklamanın bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken Yunanistan adalarından Hollanda'ya dönenlerin 10'ar gün karantinada kalacakları açıklandı.

YUNANİSTAN ANA KARASI TURUNCU RENKTE

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan anakarası için seyahat direktifinin “sarı- turuncu ” renkte kaldığı belirtilirken Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü, daha önce tatile çıkacak Hollandalılara Yunanistan hakkında uyarılarda bulundu.

Yunanistan'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için tur operatörleri ile çalışmaya başladığı belirtildi.

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