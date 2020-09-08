Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunan ekonomisini zora sokan hamle: Hollanda Yunan adalarına uçuşları durdurdu

İngiltere'nin Yunanistan’daki yedi adayı kırmızı listeye alarak bu adalara giden turistlere iki hafta karantina uygulayacağını açıklamasının ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı da, corona virüsü salgını nedeniyle Yunan adalarına tüm uçuşların durdurulduğu ve sadece geri dönmek isteyen Hollandalılar için uçuşların yapılacağını açıkladı. Hollandalı turistlerin Yunan adalarındaki tüm rezervasyonlarını iptal etmeye başladığı belirtildi.

Yaşar ANTER
17:24 -
Haberler Dünya
Yunan ekonomisini zora sokan hamle: Hollanda Yunan adalarına uçuşları durdurdu

İngiltere'nin Yunanistan'daki yedi adayı kırmızı listeye alarak bu adalara giden turistlere iki hafta karantina uygulayacağını açıklamasının ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle Yunan adalarını turuncu listeye aldığını ve Yunanistan’a yapılan tüm uçuşların durdurulduğu açıkladı.

Hollanda’nın kararı Yunan medyasında geniş yer buldu.

YUNANİSTAN'DAN DÖNEN KARANTİNAYA ALINACAK

Yunan medyasında yer alan habere göre, Hollanda’dan yapılan açıklamanın bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken Yunanistan adalarından Hollanda'ya dönenlerin 10'ar gün karantinada kalacakları açıklandı.

Yunan adalarına tatile giden Avrupalıların evlerine dönmesi ve yapılan rezervasyonların iptali ada halkı ve Yunan ekonomisini zora soktu. Reuters

YUNANİSTAN ANA KARASI TURUNCU RENKTE

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan anakarası için seyahat direktifinin “sarı- turuncu ” renkte kaldığı belirtilirken Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü, daha önce tatile çıkacak Hollandalılara Yunanistan hakkında uyarılarda bulundu.

Yunanistan'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için tur operatörleri ile çalışmaya başladığı belirtildi.

İLGİLİ HABER60 bin İngiliz turist, kırmızı listeye giren 7 Yunan adasında mahsur kaldı60 bin İngiliz turist, kırmızı listeye giren 7 Yunan adasında mahsur kaldı

 

İLGİLİ HABERBirleşik Krallık, Yunanistan'ın 7 adasını karantina listesine eklediBirleşik Krallık, Yunanistan'ın 7 adasını karantina listesine ekledi
Corona Dışişleri Bakanlığı Hollanda İngiltere Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 17:46 08.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more