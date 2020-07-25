Yunan feribot şirketinden tartışma yaratacak karar! Gerilimi gerekçe gösterip Türkiye’yi çıkardılar

Yunanistan'ın feribot şirketi Dodecanese Flying Dolphins, internet sitesinden yayınladığı duyuruda tüm Türk limanlarına seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İngilizce ve Yunanca yapılan duyuruda Fethiye ve Bodrum seferleri başta olmak üzere tüm seferlerin yanı sıra, Türkiye için sattıkları turların da iptal edildiği açıklandı.

Türkiye'yi paket tur olarak da satan firmanın açıklamasında, “Avrupa Birliği ve sağlık örgütlerinden aldığımız bilgiler dahilinde, bölgedeki tansiyonun yükselmesinden dolayı bu rotalardaki tüm feribot seferlerimizi iptal ettik. Arzu ederseniz biletlerinizi iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz” diyerek Rodos-Fethiye ve Kos-Bodrum başta olmak üzere Yunanistan ile Türkiye arasındaki tüm rotalardan çekildiklerini duyurdu.