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Yunan-Fransız tatbikatına Almanya’dan ilk açıklama!

Alman hükümetinden, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi. Almanlar, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin ise "Fransa'nın bu adımını not ettik" yanıtını verdi.

22:24 -
Haberler Dünya
Yunan-Fransız tatbikatına Almanya’dan ilk açıklama!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu.

Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, “Fransa´nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, “Ekleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan´a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor. DHA

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