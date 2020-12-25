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Yunan komutan provokasyon rotasını Akdeniz’e çevirdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un önümüzdeki günlerde Rodos ve Antalya’nın Kaş ilçesine 1.5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı Adası’na iki günlük ziyarette bulunacağı açıklandı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:44, 25/12/2020
Haberler Dünya
Yunan komutan provokasyon rotasını Akdeniz’e çevirdi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Limnos, Leros, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek Adaları'nı (Agathonisi) önceki gün ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, şimdi de rotayı Akdeniz’e çevirdi.

Floros’un Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte Bodrum'un karşısındaki İstanköy (Kos), Datça'nın karşısındaki Tilos, Marmaris'in karşısındaki Sömbeki (Simi), Rodos ve Antalya'nın Kaş ilçesine 1.5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'na iki günlük ziyarette bulunacağı açıklandı.

TÜRKİYE’YE KARŞI TEYAKKUZ TALİMATI

Genelkurmay Başkanı Floros'un bu ziyaretleri yılbaşından hemen önce gerçekleştirerek adalardaki birliklere Türkiye'ye karşı teyakkuzda olma talimatı ve moral vereceği belirtildi.

Floros, Ege ve Akdeniz'deki adalarda bulunan birliklerdeki asker ve teçhizat sayısının yeni yılın hemen ardından önemli oranda artırılacağını açıklamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:32,