Yunan komutan provokasyon rotasını Akdeniz’e çevirdi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Limnos, Leros, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek Adaları'nı (Agathonisi) önceki gün ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, şimdi de rotayı Akdeniz’e çevirdi.

Floros’un Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte Bodrum'un karşısındaki İstanköy (Kos), Datça'nın karşısındaki Tilos, Marmaris'in karşısındaki Sömbeki (Simi), Rodos ve Antalya'nın Kaş ilçesine 1.5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'na iki günlük ziyarette bulunacağı açıklandı.

TÜRKİYE’YE KARŞI TEYAKKUZ TALİMATI



Genelkurmay Başkanı Floros'un bu ziyaretleri yılbaşından hemen önce gerçekleştirerek adalardaki birliklere Türkiye'ye karşı teyakkuzda olma talimatı ve moral vereceği belirtildi.

Floros, Ege ve Akdeniz'deki adalarda bulunan birliklerdeki asker ve teçhizat sayısının yeni yılın hemen ardından önemli oranda artırılacağını açıklamıştı.