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Yunan sınırında yardım izdihamı! Birbirlerini ezdiler

Türkiye'nin sınırları açma kararının ardından Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler Yunanistan'ın müdahalesiyle zorluklar yaşıyor. Mültecilerin yardımına gönüllüler koşarken, yiyecek dağıtıldığı anları uluslararası ajanslar görüntüledi.

Sozcu.com.tr
14:53 -
Haberler Dünya
Yunan sınırında yardım izdihamı! Birbirlerini ezdiler

İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 38 askerin şehit olması sonrası Türkiye mültecilerin Avrupa’ya geçişi için sınırları açma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa’da panik dalgası yaşanırken, başta Yunanistan olmak üzere pek çok ülke duruma tepki gösterdi.

Mülteciler Türkiye’nin kararının ardından Yunanistan sınırına akın ederken, bölgede Yunan güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldı.

Zaman zaman sert müdahalelerin de yaşandığı sınırdaki mültecilerin yardımına gönüllüler koştu.

Edirne’de Tunca Nehri yakınlarında yiyecek dağıtılırken, mültecilerin kuyrukta izdiham oluşturduğu anlar Reuters’ın objektifine de yansıdı.

Avrupa Edirne rejim şehit Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 15:02 05.03.2020
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