Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırdaki göçmenleri uyardı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, 3 Mart Salı günü Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile sınıra gideceğini duyurdu.

Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Michel açıklamasında, “Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı. (Reuters, İHA)

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