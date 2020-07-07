Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Haziran’da yaptıkları görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapma konusunda daha rahat hissettiğini belirtti.

Miçotakis, Yunanistan’ın Skai radyosuna yaptığı açıklamada, “Biz komşuyuz ve ciddi farklılıklarımız var ama bu konuşmamamız anlamına gelmez. İki ülke arasındaki resmi iletişim kanallarının tekrar tesis edilmesi çok önemli. Şu anda ne zaman istersek herhangi bir konu hakkında birbirimize telefon açıp konuşabiliriz” dedi.

SEYAHAT KISITLAMASINDA ISRAR YOK



Öte yandan Reuters’ın haberine göre Miçotakis, corona virüsü kaynaklı seyahat kısıtlamaları hususunda Türkiye’yi güvenli ülkeler listesinden çıkartmak için ısrar eden Avrupa Birliği üyeleri arasında Yunanistan’ın olmadığını da ifade etti.

Erdoğan ve Miçotakis, aylar sonra ilk kez 26 Haziran’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.