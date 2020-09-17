Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye tehdit gibi uyarı: Sonuçlarına katlanırlar

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde sular bir türlü durulmuyor. Türkiye’nin sağduyu içinde diyalog çağrısı yapmasına rağmen Yunanistan, Rum yönetimi ve AB yetkililerinden kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gerilimde NATO’nun arabulucu olma rolünü boşa çıkaran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Oruç Reis gemisinin Antalya kıyılarına dönmesiyle açıklamalarının tonunu bir nebze düşürmüştü.

Diyalog kartını masaya sürmeye başlayan Miçotakis, “Oruç Reis’in geri dönmesi pozitif bir ilk adım. Umarım bunun devamı gelir. Biz Türkiye ile provokasyonun olmadığı bir atmosferde görüşmek istiyoruz. İki ülke arasındaki problemlerin tek çözümü diyalog olmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ÖNLERİNDE İKİ SEÇENEK VAR’



Ancak Türkiye’nin Yavuz gemisiyle ilgili ilan ettiği son NAVTEX, Miçotakis’in de tutumunu yine değiştirdi. Türkiye’yi uyarı adı altında adeta tehdit eden Başbakan Miçotakis, “Türkiye’nin önünde iki seçenek var. Ya Avrupa’yla yapıcı bir şekilde ilişki kuracaklar ya da yasa dışı faaliyetlerine devam edip bunun sonuçlarına katlanacaklar” dedi.

‘TEHDİT OLMADAN DİYALOG’

Söz konusu NAVTEX, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de (GKRY) rahatsız etmişti.

Dün Lefkoşa’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye, Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX, Yavuz gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetlerini uzattı. Kıbrıs her zaman diyaloğa hazırdır ancak tehdit altında değil” diye konuştu.

Von der Leyen: Aramız açılıyor Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi es geçmedi. Von der Leyen, 'Türkiye önemli bir komşu ülke ve bu hep böyle olacak. Coğrafi olarak yakınız ancak aramızdaki mesafe giderek artıyor. Türkiye bazı sorunlar yaşayan bir bölgede bulunuyor. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor, ancak hiçbir şey komşularına gözdağı verme girişimlerini haklı çıkaramaz” dedi.