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Yunanistan başbakanının aşı olması büyük tepki çekti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin corona virüsü aşısını ilk olanlar arasında yer alması ve bu anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ülkede eleştirilere neden oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:28, 31/12/2020
Haberler Dünya
Yunanistan başbakanının aşı olması büyük tepki çekti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, corona virüsü aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile birlikte 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek “Aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle birlikte aşı olacak ifadelerini” kullanmıştı. Başbakan Miçotakis’in aşı fotoğrafı sonrası aşı olan diğer hükümet yetkililerinin de aşı fotoğraflarını paylaşmaya başlaması ülkede eleştirilere neden oldu.

Başta Miçotakis olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin ülkede aşı olan ilk insanlar olması büyük tepki çekti.

‘FOTOĞRAFLAR YANLIŞTI’

Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğrafları, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinin tepkisini toplandı. Gelen tepkiler üzerine, Hükümet sözcüsü yardımcısı Aristotelia Peloni, Parapolitika radyosuna verdiği demeçte, “Bu (aşılama) özçekimleri yanlıştı diyerek üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasının dün durdurulduğunu açıkladı.

Başbakan Corona Cumhurbaşkanı Hükümet Sağlık Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:09:24,