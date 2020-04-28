Yunanistan corona karantinasını kaldırıyor!

“Planımızın ikinci aşamasına geçmeye hazırız. Kısıtlamaları kademeli olarak hafifleteceğiz” ifadelerini kullanan Miçotakis, karantina uygulamasını kaldırmaya 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını söyledi. Başbakan, halka önlemleri bırakmama ve dikkatli olmaya devam etme çağrısında bulundu.

Euronews’teki habere göre, ülkede 2 bin 500’den fazla corona vakası bulunuyor. Covid-19’a bağlı can kaybı ise 136. Uzun yıllar süren ekonomik krizin ardından yakın zaman önce normale dönmeye başlayan Yunanistan, ekonomisini yeniden canlandırabilmeyi umuyor.