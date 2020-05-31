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Yunanistan göçmenlere karşı sınıra 208 kilometrelik bariyer ve çit çekiyor

Yunanistan’ın Türkiye’den olası yeni bir sığınmacı akınına karşı önlemlerini artırdığı bildirildi. Atina hükumetinin sınır hattı olan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafına toplam 208 kilometrelik bir bariyer kurma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Hat üzerinde ilk 26 km'lik çit bölümünün birkaç ay içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Yaşar ANTER
19:27 -
Haberler Dünya
Yunanistan göçmenlere karşı sınıra 208 kilometrelik bariyer ve çit çekiyor

Yunanistan hükümeti, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin kendi tarafındaki bariyerleri ve çitleri  genişletme kararı aldığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistandaki Realnews gazetesine yaptığı açıklamada; Türkiye'den olası bir göç dalgasına karşı yeni tedbirler alındığını belirterek, “Sınırımızı korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

208 KİLOMETRELİK BARİYER

Yunan medyası ise Atina hükumetinin, Meriç Nehri'nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağını ve Atina’nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığını aktardı. Çitin birkaç aylık süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Evros bölgesinde sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit bulunduğu belirtildi.

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