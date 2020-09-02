Yunanistan Meis’te tahrike devam ediyor! Yunan Cumhurbaşkanı Meis adasına gidiyor

Yunanistan'da yayın yapan ulusal haber sitelerinden “etahimerini” haber sitesi bugün okuyucularına duyurduğu haberde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun 13 Eylül’de Meis Adası’nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Sakellaropoulou’nun yapacağı ziyaret tarihinin adanın kurtuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiği açıklandı.

GERİLİMİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORLAR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Meis Adası’nın kurtuluşunun 77. yıldönümü olan 13 Eylül tarihinde adayı ziyaret edecek.

28 Ağustos tarihinde sayıları açıklanmayan tam donanımlı Yunan askerleri sivil feribot ile adaya gelmiş, ardından Yunan makamları üç gün sonra yaptığı açıklamada bunun normal bir nöbet değişimi olduğunu savunmuştu.