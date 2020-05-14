Yunanistan plajları açıyor! Maskeli güneşlenme dönemi

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, Ege ve Akdeniz'de hafta sonunda beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede corona virüsü salgını önlemine uygun şartlarda hazırlığını tamamlayan 515 plajın cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren açılacağını açıkladı.

Kalabalığı önlemek amacıyla organize biçimde açılacak plajlara bir dizi önlem paketi hazırlandı. Plajın 1000 metrekarelik alanında sadece 40 kişi güneşlenebilecek. Şemsiyelerin 4 metre şezlongların ise en az 1 metre ara ile dizileceği açıklandı.

Plajlarda uygulanacak diğer kurallar şöyle:

– Çalışanlar ve plaja gelenler maske takacak.

– Plajın tek girişi olacak ve gelenlerin ateşi ölçülüp isimleri kayıt edilecek.

– Küçük çocuklu aileler hariç olmak üzere, şemsiye başına en fazla 2 şezlong olabilir.

– Farklı şemsiyelerdeki iki şezlong arasındaki minimum mesafe 1.5 metredir.

– Tek kullanımlık bardak veya paket kullanılacak.

– Ürünler ambalajlı olarak satılacak ve satış yerinde ambalajlama yapılmayacak.

– Alkollü içecek satılamayacak.

– Servis bekleyen müşteriler arası en az 1.5 metre mesafe olacak.