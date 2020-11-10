Yunanistan S-300 sistemini denedi

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test ettiği açıklandı.

Konuyla ilgili haber ve fotoğrafları Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı tarafından sık sık askeri haberlerin duyurulduğu www.geetha.mil.gr haber sitesinde yayınlandı. Girit Adası’ndaki NATO’ya bağlı atış alanında test atışlarını gerçekleştiren Yunanistan’ın, sistemi modernize ederek S-400 sisteminin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD Kongresi ile Beyaz Saray yönetiminin S-400 füzelerini almasından dolayı Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamasını istediği bir zamanda, Girit Adası'nın Hanya kentinde bulunan Souda'daki ABD üssünden 500 metre uzaklıkta, yabancı askeri gözlemcilerinde bulunduğu tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denendi, ateşlendi. Tatbikatta başta Rus S 300 güzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleri ile atışlar yapıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANSIN DİYEN ÜLKELER BİRLİKTE TATBİKAT YAPIYOR

Türkiye'deki askeri gözlemciler ve uzmanlar, Türkiye'ye yaptırım uygulansın diye sık sık çağrıda bulunan ülkelerin, Türkiye'ye karşı birlikte hareket ederek Yunanistan'ın Girit bölgesinde silahları birlikte denemeye devam ediyor olması bir kez daha düşünüleni açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Doğu Ege adalarından iç bölgedeki RIM-HAWK ve Patriot merkezlerine kadar uzanan Yunanistan'nın hava savunma ağı, Ege bölgesini ve ülkenin iç kesimlerindeki kritik tesisleri kapsamakta olduğu açıklandı.