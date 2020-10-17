Yunanistan sınıra çit yapımına başladı

Yunanistan´ın göçmenlere yönelik geçiş engellerine yönelik girişimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Atina yönetiminin Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Meriç Sınırı´na (Evros) metal çit inşaatı yapımına başlandı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in katılacağı ifade edildi.(DHA)