Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan, sınırda otomatik silahlar konuşlandırdı

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.

23:22 -
Haberler Dünya
Yunanistan, sınırda otomatik silahlar konuşlandırdı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne'ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon' bölgede Yunanistan'ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.

FOTO: İHA

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.

YUNANİSTAN, SINIRA SİLAH KONUŞLANDIRDI

Yunanistan güvenlik güçleri, sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı. (İHA)

FOTO: İHA

Avrupa Edirne istanbul Türkiye Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more