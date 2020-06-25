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Yunanistan Türkiye’yi UNESCO’ya şikayet etti

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazdı.

19:14 -
Haberler Dünya
Yunanistan Türkiye’yi UNESCO’ya şikayet etti

Yunan haber sitesi Kathimerini’nin İngilizce sitesine göre Mendoni, “Anasoyfa’nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir” dediği mektubunda Ayasofya’nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.

YUNANİSTAN’DAN ‘UNESCO ANLAŞMASINA AYKIRI’ İDDİASI

Mendoni, mektubunda, “Türkiye’yi fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle” suçladı.

Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye’nin Ayasofya’yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO’dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü. BBC’deki habere göre Mendoni, Türkiye’nin onay almadan Ayasofya’yı cami yapması halinde UNESCO’yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etti.

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Son güncelleme: 19:15 25.06.2020
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