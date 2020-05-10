Yunanistan yarından itibaren adalar arası feribot seferlerini başlatıyor!

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Yunanistan adaları arasında gemi ve feribot taşımacılığının başlayacağını, önceliğin ise turizm ve ticaret yatırım temsilcilerine yönelik olduğunu duyurdu.

GEMİ VE FERİBOTLAR YÜZDE 50 KAPASİTE İLE YOLCU TAŞIYACAK

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ege'de Türkiye kıyılarına yakın olan Rodos, Midilli, Sakız, Patmos, İstanköy ve Leros’a sefer yapacak gemi ve feribotlar için öncelikle turizm meslek sahipleri olmak üzere tüm yolcuların maskeli olması ve yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmaması şartı ile seferlere izin verileceğini duyurdu.

Ayrıca gemi ve feribotlarda biniş limanında kullanılan kabin veya koltuğun yolcunun ara limanlarda inmesinden sonra binen diğer yolcu tarafından kullanma yasağının getirildiği açıklandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı 15 Haziran'dan itibaren AB ülkeleri arasındaki gemi ve feribot seferlerine izin verileceğini belirtirken, Türkiye ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

DATÇA SEFERLERİ 10 GÜN SONRA BAŞLAR

Yunanistan'ın Bodrum'a komşu İstaköy (Kos), Kilimli (Kalimnos), Leros, Sömbeki (Symi), Rodos ve Patmos adaları ile feribot seferlerinin haziran ayı sonundan önce başlamasını beklemediklerini belirten Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder şöyle konuştu:

* Yunan adalarında alınan önlemler sonucu çok fazla coronavirüs vakası görülmedi, çünkü ada ulaşımlarını hemen kapatmışlardı.

* Bu nedenle kademeli olarak önce kendi sularında belirli rotalarda gemi ve feribot seferlerini açıyorlar. 8 Haziran'dan ise rota sayısı artar.

* Bizim Yunan adaları ile aramızda ki seferlerin başlaması haziran ayının sonunu bulur.

* Ancak Datça ile Bodrum arasında ki feribot seferlerini bir hafta on gün içerisinde başlamasını bekliyoruz.

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