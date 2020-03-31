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Yunanistan’da corona virüsü vaka sayısı bini aştı

Yunanistan’da toplam corona virüsü vakaları bin 314’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49’a yükseldi.

19:25 -
Haberler Dünya
Yunanistan’da corona virüsü vaka sayısı bini aştı

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Tsiodras, yaptığı açıklamada corona virüsü sebebi ile son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 82 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Tsiodras, hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, toplam vaka sayısının bin 314'e ulaştığını duyururken, 84 hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, corona virüsü vakalarının artması nedeni ile Kastoria şehrinde bulunan Mesopotamia beldesinin karantina altına alındığını duyurdu.

Hardalias, 5 ayrı bölgede ise gelecek günlerde akşam 20:00'den sabah 08.00'e sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, bu yasağın 14 Nisan tarihine kadar süreceğini ifade etti.

Hardalias, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek bölgelerin Kastoria, Orestida ve Nestorio belediyeleri ve İskeçe şehrinde bulunan Miki ( ustafçova) beldeleri olduğunu açıkladı.(İHA)

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