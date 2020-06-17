Yunanistan’da genelevlere getirilen corona kuralları seks işçilerini isyan ettirdi: Kapıları kıracak gibi giriyorlar

Corona virüsü dünya genelinde 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken, pek çok sektörü de derinden etkileyerek insanları ekonomik olarak çıkmaza soktu. Bu süreçte en çok etkilenenler arasında seks işçileri de yer alıyor.

Yunanistan’da aylar sonra genelevlerin yeniden açılmasına izin çıktı. 15 Haziran’da yeniden çalışmaya başlayan seks işçileri ise getirilen sıkı kurallardan yakındı.

Reuters’ın haberine göre geneleve gelen müşteriler kimlik bilgileri ve iletişim numaralarını bırakacak, içeride 15 dakikadan fazla kalmayacak, maske kullanımı zorunlu olacak, çarşaflar her müşteriden sonra değiştirilecek ve ödemeler nakit kabul edilmeyecek.

Bu önlemlerin işlerine zarar vereceğini söyleyen Kırmızı Şemsiye destek grubundan Anna Kouroupou, “Müşterilerin bize bilgilerini vermesi mi gerekecek? Size söylüyorum, insanlar aç kalacak” dedi.

Atina’da bir genelevi yöneten Rita ise, önlemlerin çok saçma olduğunu ve bu durumun seks işçilerini yer altında çalışmaya iteceğini savundu.

Rita, “Müşteriler görünmekten öylesine utanıyor ki, kapıları kıracakmış gibi içeri giriyorlar. Dışarı sırada beklemelerini ummak çok saçma” diye konuştu.