Yunanistan’da göçmenlere destek yürüyüşü!

Yunanistan’a göçmenlerin geçişi sürüyor. Sınırı geçen göçmenlere ise Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet uygulanıyor. Ölümle sonuçlanan skandal uygulamalar dünyada tepki çekmeye devam ederken, başkent Atina ve Selanik’te dün akşam binlerce Yunan vatandaş tarafından göçmenlere destek yürüyüşü düzenlendi.

‘YUNANİSTAN’A GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SERBEST BIRAKILSIN’

“Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz” sloganların atıldığı yürüyüşte, göçmenlere karşı uygulanan zulmün son bulması istendi. Eylemciler ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak göçmenlerin Yunanistan’a giriş ve çıkışlarının serbest bırakılmasını talep etti. Söz konusu eylemde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

DESTEĞİN DİĞER ÜLKELERDE DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Protesto yürüyüşünde, şiddete son verilmesi için diğer ülkelere da sokağa çıkma konusunda çağrılar yapıldığı görüldü. Öte yandan Yunanistan’da gerçekleşen eylemlerin diğer Avrupa ülkelerinde de başlaması bekleniyor. Avrupa’da yaşayan vatandaşın büyük bir bölümünün göçmenlere karşı uygulanan şiddete karşı olduğu belirtiliyor.