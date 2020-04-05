Yunanistan’da ikinci göçmen kampı da karantinada

Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesindeki Malakasa’da bulunan kampta kalan 53 yaşındaki bir Afgan erkek, corona virüsü pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Temasta bulunduğu kişilere test yapılmaya başlandı. Sağlık yetkilileri, virüsü getiren kaynağı bulmaya çalışırken, kamp karantinaya alındı.

GÖÇMEN KAMPINDA 20 VAKA TESPİT EDİLDİ

Göç Bakanlığı, Atina’nın 40 km kuzeydoğusundaki Malakasa’nın iki hafta karantinada kalacağını, kısıtlamaların hayata geçmesinin polis tarafından sağlanacağını açıkladı. Perşembe günü de Yunanistan’ın orta bölgesinde bulunan Ritsona kampı, 20 pozitif vakanın saptanmasının ardından karantinaya sokulmuştu.

KAMPLARDA 110 BİN KİŞİ VAR

Corana virüsü pandemisinin hızla yükselmesinin ardından Yunanistan’da karantina ilan edilen ilk kamp, Ritsona olmuştu. Yunanistan’daki göçmen kamplarında 110 binden fazla kişi tutuluyor. Bunların 40 bini Ege'deki adalarda aşırı kalabalık kamplarda bulunuyor.

GÖÇ BAKANIDA İSYAN ETTİ

Göç Bakanı Notis Mitaraçi, “Çok fazla göçmen ve sığınmacı var. O yüzden matematiksel olarak teyitli vakalar çıkması kaçınılmaz. Acil durum planı uyguluyoruz, ama bunu adalarda hayata geçirmekte zorlanıyoruz” dedi.

Yardım örgütleri, aşırı kalabalık ve hijyen sıkıntısı nedeniyle virüsün hızla yayılması ihtimaline karşı adalardaki kamplardan göçmenlerin tahliye edilmesi çağrısı yapıyor.