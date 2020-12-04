Yunanistan’da karantina 1 hafta daha uzuyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Covid-19 salgınındaki durum ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’da 7 Aralık’a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 14 Aralık saat 06.00’ya kadar uzatılacağını söyleyen Petsas, bu kararın salgın yoğunluğunun sürmesi nedeniyle alındığını dile getirdi.

HASTANELER BASKI ALTINDA



Petsas, ülkedeki vaka sayılarının azalma ivmesinde olmasına rağmen, bu düşüşün beklediklerinden daha yavaş seyrettiğini söyledi. Mevcut durumda hastanelerden taburcu olanların, yeni yatan hasta sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Petsas, özellikle kuzey kentlerdeki hastanelerdeki kapasitenin halen yoğun baskı altında olduğunu vurguladı.

111 BİN 537 VAKA VAR



Worldometers’ın verilerine göre Yunanistan’da salgın başından bu yana kayıtlara geçen vaka sayısı 111 bin 537 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin toplamı ise 2 bin 706 olarak paylaşıldı.

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