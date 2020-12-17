Yunanistan’da savunma bütçesine tepki: Açız

Ekonomik darboğazda olmasına rağmen 2021 için ayrılan savunma bütçesini 2.5 milyar euro’ya çıkaran Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis hükümetine silahlanmaya harcanan paraya üç sendika tepki gösterdi.

Başkent Atina’da Başbakanlık Sarayı önüne gelen lokanta ve hazır yemek alanında hizmet veren önemli üç sendika üyesi ‘Açız’ pankartı açtı. Başbakanlık önünde nöbet tutan güvenlik güçleri devreye girerek, pankartları topladı. Gözaltına alınan üç sendika üyesinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

SİLAHLANMAYA 2.5 MİLYAR EURO

Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euro’ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euro’ya çıkartıldı. Öte yandan, Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolar silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

TARİHİ ESERLER KİRALANACAK

Ekonomik krizden çıkış arayan Yunanistan, limanlarını özelleştirmesinin ardından geçtiğimiz hafta ülkedeki müzelerde yer alan tarihi eserlerin 50 yıllığına kiralanmasını öngören yasayı mecliste oylamıştı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkedeki müzelerden taşınabilir anıtları 25 yıllığına ödünç verme olanağı sağlayan ve bu süreci 25 yıl daha uzatma opsiyonu sunan tasarının, Yunan sanat ve kültürünün küresel ölçekte yansıtılmasına imkanı tanıyacağını belirtmişti.