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Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren corona virüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

19:34 -
Haberler Dünya
Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Reuters’ta yer alan habere göre Mitsotakis, Yunanistan’da corona virüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağın Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mitsotakis, yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını belirterek, “Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” ifadesini kullandı.

Yunanistan’da bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi karantina altına alındı.

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