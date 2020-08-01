Yunanistan’da vaka patlaması

Komşu Yunanistan corona virüsü salgını nedeniyle turizm gelirlerinde yaşadığı kaybı yaz ayları bitmeden geri kazanmak istedi. Ancak ticari faaliyetler göz önüne alınarak verilen tedbirleri gevşetme kararı sonrası vakalarda ciddi artış meydana geldi.

Geçtiğimiz ay alınan kararla birçok AB ülkesine yeniden kapılarını açan Yunanistan’da corona salgını yükselişe geçti.

ÖLÜMLER VE VAKALAR DÜŞÜK SEYREDİYORDU

Özellikle İngiltere’den tatil için gelen turistlere yapılan testlerin sonucu pozitif çıkıyordu. Son 24 saatte ülke genelinde yapılan test sonuçlarına göre vaka sayısı 110 daha arttı.

Son verilerle birlikte ülkede Mart ayından bu yana toplam 4 bin 526 vaka tespit edildi.

Diğer AB ülkelerine kıyasla düşük nüfusa sahip olan Yunanistan’daki Covid’e bağlı toplam ölümler ise 206 olarak açıklandı.