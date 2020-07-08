Yunanistan’da yurt dışından gelen vakalar endişe yarattı!

Yunanistan geçtiğimiz hafta sınırlarını açtığını duyurmuştu. Sınırların açılmasından sonra yurt dışından gelen vakalar nedeniyle uzmanlar endişe yaratan açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı ülkeye giriş yapanlara uygulanan testler sonucunda dün 27 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ege’deki Thassos adasında test yapılan 4 turistin sonuçları pozitif çıktı. 4 yabancı hasta da Yunan medyası tarafından asemptomatik olarak tanımlandı. Hastaların Bulgaristan ve Sırbistan pasaportu taşıdığı ifade edildi.

BALKANLAR VURGUSU

Atina’dan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, “Hiçbir şey bitmiş değil. Çevremizde, Balkanlar’da neler olup bittiğine bakmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da resmi verilere göre şu ana kadar 3 bin 589 vaka görüldü ve 193 can kaybı yaşandı.