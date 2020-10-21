Yunanistan’dan Ege Denizi’ne 62 milyon euroluk radar ve kamera

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yayın yapan www.rodiaki.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan Ulusal Entegre Deniz Gözetleme Sistemi'nin (ESOTHE) stratejik öneme sahip olduğu belirtilen 62 milyon euroluk projenin hayata geçirilmesi için anlaşmaların tamamlandığı açıklandı.

35 RADAR VE 26 TERMAL KAMERA İLE EGE DENİZİ 24 SAAT GÖZLENECEK

30 Ekim tarihinde ihalesi yapılacak projede Ege Denizi'nin ve adaların 24 saat süresince uzun menzilli 35 radar ile uydu bağlantılı 26 termal kamera izlenebilecek digital gözetleme sisteminin kurulacağı belirtildi. Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis tarafından imzalanan yatırım proğramının amacının Yunanistan Sahil Güvenliği'nin sorumluluk alanındaki hakimiyetini arttırmak olduğu belirtildi.

Projenin ayrıca AB’nin dış sınırlarını korumanın yanı sıra, göç akımlarının yönetilmesine ve her türlü suçla mücadeleye aktif olarak katkıda bulunacağı ifade edildi.

ASKERİ BÖLGELER İÇERİSİNE İNŞA EDİLECEK

Kurulucak deniz gözetleme sistemlerinin güvenlik nedeniyle askeri tesislerin içine yerleştirilecek 35 sabit radardan oluşacak. Teknik özelliklerinin sır gibi saklandığı ve açıklanmadığı radar sisteminde, çok küçük hedefleri bile kilometrelerce mesafeden tespit edebilme ve radarların 6 -48 deniz mili mesafe içerisinde etkili olduğu açıklandı.

Kurulucak radar ve termal kamera sistemlerinin Atina Merkez olmak üzere Girit, Rodos, Midilli, Sisam Adası’ndaki ana komuta merkezlerinden takip edileceği belirtildi.