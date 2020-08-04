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Son dakika… Yunanistan’dan flaş göçmen açıklaması: Türkiye ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu

Yunanistan corona virüsü salgını ve artan sınır kontrolleri nedeniyle Türkiye'den gelen göçmenlerin sayısında azalma olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan’dan flaş göçmen açıklaması: Türkiye ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu

Yunanistan, Nisan-Temmuz döneminde 850 göçmen geçişi olduğunu, geçen yıl aynı dönemde ise 12 bin 363 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan Göç Bakanı vekili Giorgos Koumoutsakos Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye, dört milyon göçmeni barındıran zorlu ve ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu” dedi.

‘DEVAMLI TETİKTE OLMALIYIZ’

Koumoutsakos, “Türkiye’nin başka bir zaman tekrar bu kozu kullanmayacağının garantisini kimse veremez” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkanı ile Midilli adasındaki göçmen kamplarını ziyaret etmeden önce konuşan Koumoutsakos, “Azalan göçmen akını rahatlamamız anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu durum devamlı tetikte olmamızı gerektiriyor” dedi.

Almanya Corona son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 13:28 04.08.2020
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