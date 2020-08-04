Son dakika… Yunanistan’dan flaş göçmen açıklaması: Türkiye ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu

Yunanistan, Nisan-Temmuz döneminde 850 göçmen geçişi olduğunu, geçen yıl aynı dönemde ise 12 bin 363 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan Göç Bakanı vekili Giorgos Koumoutsakos Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye, dört milyon göçmeni barındıran zorlu ve ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu” dedi.

‘DEVAMLI TETİKTE OLMALIYIZ’

Koumoutsakos, “Türkiye’nin başka bir zaman tekrar bu kozu kullanmayacağının garantisini kimse veremez” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkanı ile Midilli adasındaki göçmen kamplarını ziyaret etmeden önce konuşan Koumoutsakos, “Azalan göçmen akını rahatlamamız anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu durum devamlı tetikte olmamızı gerektiriyor” dedi.