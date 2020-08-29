Yunanistan’dan Kariye açıklaması: Sembolik şiddet

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı. Sakellaropulou, Ortodoks Hıristiyan alemi için bir büyük bir önemi olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasını değerlendirdi.

Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri korunan ve bir müze olarak kullanılan Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasını “sembolik şiddet” olarak değerlendirdi.

Sakellaropoulou, “Siyasi kibirle, kültürel güvensizlikle, dine karşı tolerans göstermeden, Hıristiyan sanatı ve kültürüne zarar vererek alınmış bir karar” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de geçen ay Ayasofya Müzesi’nin ibadete açılmasının ardından bu ay da Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasına karar verilmişti.