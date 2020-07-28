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Yunanistan’dan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı: Güç değil zayıflık göstergesi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, Ayasofya'nın ibadete açılmasının sadece Yunanlar ve Hristiyanlar değil, tüm Batı ve uygar dünyaya yönelik bir 'provokasyon' olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr
07:59 -
Haberler Dünya
Yunanistan’dan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı: Güç değil zayıflık göstergesi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Peças, “Ayasofya’nın Cuma günü camiye dönüştürülmesi ve orada düzenlenen şov, sadece Yunanlar ve Hristiyanlar değil, tüm Batı ve uygar dünyaya yönelik bir provokasyon. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in demokrasi onarım yıldönümünün kutlanmasıyla ilgili açıklamasında kaydettiği gibi, Türkiye'nin bu eylemleri güç değil, zayıflık göstergesi” dedi.

Sputnik’in aktardığı konuşmanın devamında Peças, “Onların elbette dünya mirasının parıltısını gölgeleme gücü yok. Bu yüzden dünya düzeyinde bu eylemin kınanması güçlenerek devam edilmeli” ifadelerini kullandı.

Cuma demokrasi Dünya Hükümet Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:37 28.07.2020
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