Yunanistan’dan küstah Türkiye çıkışı: Egemenlik hakkımızı ihlal ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada uyarı notunda yer alan bölgenin kısmen Yunan kıta sahanlığına girdiğine dikkat çekilerek, “Türkiye‘ye egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölgedeki barış ve güvenliği zedeleyen bu hukuk dışı eylemleri derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kısa bir süre önce de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Atina’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a, “Türkiye, Yunanistan’a, Güney Kıbrıs’a ve Avrupa Birliği’ne karşı hasmane davranışlarına ne yazık ki bir yenisini ekliyor” dedi. Miçotakis, “Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının sorgulamak nihayetinde Avrupa’nın haklarını sorgulamaktır. Müttefiklerimizin (Türkiye‘ye karşı yaptırımlara dair) desteğini bekliyoruz. Böyle devam ederse Türkiye‘ye yaptırım uygulanması dışında başka seçenek kalmayacak” dedi.

BMGK’YA HABER VERİLMİŞ

Yunanistan, Türkiye‘ye protesto metni gönderildiğini, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği’nin konudan haberdar edildiğini bildirdi. Ankara’dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Mayıs ayı sonunda Akdeniz’de Türk karasuları dışında yedi petrol ruhsat sahasında çalışma yapmak için başvuru yapmıştı.