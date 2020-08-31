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Yunanistan’dan Meis açıklaması!

Yunanistan Savunma Bakanlığı Meis Adası'na iki gün önce feribotlarla taşınan askerler hakkında açıklama yaptı. Askerlerin geliş nedeninin sadece nöbet değişimi olduğu belirtilen açıklamada nöbet değişiminin Rodos ile Meis adaları arasında alışılagelmiş bir durum olduğu ifade edildi.

Yaşar ANTER
20:05 -
Haberler Dünya
Yunanistan’dan Meis açıklaması!

Yunanistan’ın Meis adasına Blue Stars isimli feribot ile iki gün önce sivillerle birlikte asker göndermesinin ardından Yunanistan Savunma Bakanlığı sessizliğini bozdu. Fransız AFP Haber Ajansı’nın duyurduğu haberde feribottan inen tam donanımlı Yunan askerlerinin fotoğrafı yer almıştı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı askerlerin geliş nedeniyle ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir” denildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesine gönderme yaparak, “Bir ülkenin, tehdit altında bulunması halinde gerek kara kıtasını gerekse adalarını koruma hakkı olduğunu” öne sürmüştü.

Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamalarda adalardaki halkın güvenliğini sağlamak için her türlü askeri tedbirin alınacağı açıklanmıştı.

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Son güncelleme: 20:09 31.08.2020
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