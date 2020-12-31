Yunanistan’dan tehlikeli hamle: Kardak kayalıklarının karşısında…

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Ege'deki Bulamaç, Eşek Adası, Limni, Limnos adalarının ardından yılın son gününde Akdeniz'deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.

KARDAK KAYALIKLARINA 2 MİL MESAFEDE BU FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi’ne altı mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle ile birlikte burada hatıra arkasına Kardak Kayalıklar’ı ve Türkiye’yi alarak tahrik kokan fotoğrafları çektirdi. Floros, Kalolimnos Adası'nda ki askeri birlikte bota binerek Turgutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretti.

KIZILHİSARLI ADASINDA ASKERİ MESAJ VERDİ

Kendisine ait sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Floros son olarak Kızılhisarlı Adası’nı (Meis) ziyaret etti. Adanın belediye başkanı Georgios Sampsakos tarafından karşılanan Floros buradaki askeri birlikte yaptığı konuşmada, “Ege ve Doğu Akdeniz’deki son olaylarda gösterdiğiniz profesyonellik ve üstün gayretinizi kutluyoruz, bu bölgelerde sürekli teyakkuz durumunda olmanızı ve verilen talimatlara aynen uymaya devam etmenizi istiyoruz. Ülkemizin karşı karşıya olduğu sağlık krizi bağlamında, ve diğer tüm zorluklara karşı başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.