Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Tarih belli değil

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Türk ve Yunan tarafların daha önce hazır olduklarını beyan ettikleri istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Petsas, “Şu an henüz bir tarih belirlenmedi. Kıta sahanlığı, deniz yetki alanı ve münhasır ekonomik bölge konusu gündeme alınacaktır” dedi.



Son aylarda Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ile bölgede doğal kaynaklar arama çalışmaları Yunanistan’ın tepkisini çekmiş ve devreye Fransa ve Rum Kesimi’nin de girmesiyle tansiyon yükselmişti. Fakat son haftalarda yükselen tansiyon, bu hafta Yunanistan ve Türkiye, normalleşme süreci için istikşafi görüşmelere başlanmasında anlaşmıştı.