Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Orduyu kuvvetlendirmek için harekete geçtiler

Doğu Akdeniz’de gerilim devam ederken Yunanistan’dan peş peşe açıklamalar geliyor… Dün Yunanistan Ekonomi Bakanı Chrisos Staikouras’ın Yunanistan’ın savunma bütçesini artırmaya hazır olduklarını açıklamasından sonra bugün de Yunan hükümetinden ismini açıklamayan yetkililer yepyeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

İsmini açıklamayan hükümet yetkilisi, bazı ülkelerle silah ve savaşı uçağı satın almak üzere görüşme içinde olduklarını söyledi. Reuters’a konuşan yetkili, “Fransa ile görüşme halindeyiz fakat sadece Fransa ile görüşmüyoruz. Ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için diğer ülkelerle de görüşüyüroz. Bu çerçevede savaş uçağı satın alınmasıyla ilgili görüşmeler de sürüyor” ifadesini kullandı.

KAÇ UÇAK ALINACAĞI GÖRÜŞÜLÜYOR

Silah ve savaş uçağı konusunda son kararın henüz verilmediği belirtilirken Yunan medyası da yeni iddialar ortaya attı…

Yunan basını, Atina’nın Fransa’dan 18 adet Dassault marka Rafale savaş uçağı satın aldığını yazdı. Fransız hükümetinden kaynaklar, “Henüz basında yer aldığı gibi bir anlaşma sağlanmadı ama kaç tane alınacağı konusunda bazı görüşmeler ve tartışmalar devam ediyor” dedi.