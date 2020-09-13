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Yunanistan’da kafalar karışık: Bir iyi mesaj bir provokasyon

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Oruç Reis gemisinin Antalya sahillerine dönmesi üzerine bir açıklama yaptı. Selanik'te konuşan Miçotakis, "Oruç Reis'in geri dönmesi pozitif bir ilk adım, umarım devamı gelir" dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou da bugün Meis adasına gitti.

Sozcu.com.tr
13:53 -
Haberler Dünya
Yunanistan’da kafalar karışık: Bir iyi mesaj bir provokasyon

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı… Oruç Reis’in bugün Antalya sahillerine dönmesi üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bir açıklama yaptı.

Miçotakis, “Oruç Reis’in geri dönmesi pozitif bir ilk adım. Umarım bunun devamı gelir. Biz Türkiye ile provokasyonun olmadığı bir atmosferde görüşmek istiyoruz. İki ülke arasındaki problemlerin tek çözümü diyalog olmalıdır” dedi.

“6’SI YENİ 18 UÇAK ALACAĞIZ”
Miçotakis, “Türkiye’nin attığı ilk adım ikili ilişkilerin iyileşme sürecinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Dün akşam saatlerinde savaş uçağı ve fırkateyn ile birlikte mühimmat alarak savunma bütçesini açıklayan Miçotakis, “Satın alacağımız 18 adet Dassault yapımı Rafale savaş uçağından 6’sı yeni olacak. Diğerleri az kullanılmış. Yunanistan ayrıca fırkateynlerinden dördünü yenileyecek ve 4 tane yeni fırkateyn alacak” ifadesini kullandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis adasına gitti.

YUNAN CUMHURBAŞKANI MEİS’TE
Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou bugün Meis adasına gitti. Kaş’ın karşısında konumlanan Meis adası, Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda tırmanan gerilimde sık sık gündeme gelmişti.

Kilise ziyaretinde bulunan ve askerlerle bir araya gelen Sakellaropulou’nun fotoğraflarını Yunanistan Cumhurbaşkanlığı uluslararası ajanslarla paylaştı.

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Son güncelleme: 14:01 13.09.2020
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