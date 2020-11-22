Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde corona ölümü

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat 60 yaşındaki Georgias Ralli'nin corona virüsü rahatsızlığından yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli 60 yaşındaki Georgias Ralli'in 10 gün önce corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve elçilik binası içerisindeki evinde karantinada bulunduğu belirtildi.

DURUMU AĞIRLAŞINCA YARDIM İSTEMİŞ

Diplomat Ralli'nin bugün durumunun ağırlaştığı, solunum güçlüğü çektiği ve sağlık ekiplerinden yardım istediği belirtildi. Kendisine telefon ile ulaşamayan sağlık ekipleri büyükelçilik görevlileri ve polis ile birlikte Ralli'nin evine gittiklerinde Diplomat Ralli'nin yaşamını yitirdiğini saptadı.

Dendias açıklamasında “Yurt dışında ülkemizi onurla temsil etmiş ve büyük özveri ile çalışmış Ralli'nin ailesine üzüntülerimi bildiriyorum” ifadelerine yer verdi.

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