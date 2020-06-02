Yunanistan’ın First Lady’si Amalia Megapanou hayatını kaybetti

Atina'da yaşayan ve bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Megapanou'nun ölümü ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bugün bir mesaj yayınladı.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Değerli bir Yunan kadınını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mütevazi yaşantısı ancak Yunanistan için çok şey yaptı. Küçüklüğümden beri ‘O'nu uzun süre tanıma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

* Nezaket, zarafet ve toplum bilinci her zaman ön planda olmuştur. Eşinin başbakanlığı döneminde ve sonrasında asla ön planda olmayı düşünmemiştir.

Amalia Megapalou, eşi Karamanlis'ten boşandıktan uzun bir süre sonra Dr. Epamineondas Megapanos ile evlendi.

Megapoulo'nun sade ve az sayıda kişinin katılacağı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Cenaze töreninin tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

KONSTANTİN KARAMANLİS KİMDİR ?

Atina Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Avukatlık yaptı. 1935’te milletvekili seçildi. 1946’dan sonra Çalışma, Ulaşım, Haberleşme, Toplumsal Refah, Millî Savunma ve Kamu İşleri bakanlıklarında bulundu. 1955’te başbakan oldu.

1959’da Adnan Menderes’le Kıbrıs’ı bağımsız bir cumhuriyet haline getiren Zürih Antlaşması’nı karara bağladı. 1963’te komünist milletvekili Lambrakis’in öldürülmesinden hükûmetin sorumlu tutulması üzerine başbakanlıktan istifa ederek Paris’e gitti.

1967-1974 albaylar cuntasından sonra yurda döndü. Kasım 1974 parlamento seçimlerinden sonra Yeni Demokrasi (ND) hükûmetinin başına getirildi.

Başbakanlığı döneminde cunta üyeleri yargılandı, genel af çıkarıldı, 1952 Anayasası yeniden yürürlüğe kondu, Avrupa’yla ilişkiler yakınlaştı.

Mayıs 1980’de cumhurbaşkanı olan Karamanlis, başbakan Andreas Papandreu’nun yeni seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini desteklemeyeceğini açıklaması üzerine 10 Mart 1985’te görevinden istifa ederek siyasal yaşamdan çekildi.

Ancak eski partisinin 1990 yılında hükûmet olması üzerine yeniden Yunanistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

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