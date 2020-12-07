Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar kaydedildi

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin umut yolculuğuna çıkan göçmenleri yakaladıktan sonra bulundukları botların benzin, motor ve küreklerini alarak açık denizde ölüme terk ettiği anlar, insansız hava aracı(İHA) tarafından kaydedildi.

YARDIMLARINA TÜRK SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen bir olayda Yunan sahil güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin ise motoru ve benzini alınmış lastik bota göçmenleri bindirerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Açıklama yapan yetkililer kaderine terk edilen göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi.