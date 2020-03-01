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Yunanlar gazetecileri hedef aldı! Dövdüler, denize attılar

Yunan adalarında fanatik gruplar, karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen yabancı uyruklu gazetecilere saldırdı. Yunanların göçmenlere "defolun buradan" diyerek karaya çıkmasını engellemesinin ardından, yabancı gazetecilerin dövüldüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. Yaşanan saldırılar büyük tepki aldı.

23:42 -
Haberler Dünya

Türkiye'nin kapıları açmasıyla birlikte Sisam, Sakın, Midilli gibi Yunan adaları Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Didim gibi bölgelerden giden gömenlerin akınına uğrarken, Midilli Adası’nda limana lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, fanatik bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Aynı fanatik grup, Türkiye’den gelen göçmenlerin adaya çıkmasına izin vermediği anları görüntülemeye çalışan yabancı uyruklu gazetecilere saldırdı.

İki Alman gazeteciyi darp eden grup, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı. İHA

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Çeşme Darp para Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 00:04 02.03.2020
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