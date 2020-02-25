Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüzlerce Almanın bulunduğu otelde Corona virüsü tespit edildi!

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü, Avrupa'yı da sardı. İspanya'da Almanların çoğunlukta olduğu bir otelde virüse rastlandı. Otel kapatılırken, tüm müşterilere de test yapılıyor. Otelde karantina uygulanıp uygulanmayacağına daha sonra karar verileceği ifade edilirken Frankfurt'taki ünlü fuar binasının da fuarlara kapatıldığı aktarıldı.

Ali GÜLEN
19:23 -
Haberler Dünya
Yüzlerce Almanın bulunduğu otelde Corona virüsü tespit edildi!

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardia bölgesinden gelen ve Avusturya’nın Tirol bölgesinde yaşayan iki genç, Corona virüsü kesin teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

HIRVATİSTAN’DA DA VAR

Innsbruck'ta hastaneye kaldırılan iki gencin durumunun iyi olduğu ancak hastalığı nasıl, nerede kaptıklarının henüz bilinmediği açıklandı. Kişilerin kimliği ve vatandaşlığı açıklanmadı.

İtalya'dan virüsün yayılmaması için tren seferlerini durduran sınırlarda önlemler alan Avusturya ve Almanya, bu haberle sarsıldı.

Öte yandan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de bir kişi Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Genç olduğu belirtilen kişide, orta derecede semptomlara rastlandığı açıklandı. Bu kişinin bir süre önce Milan'dan geldiği belirtildi.

ALMANYA DA AYAĞA KALKTI

İtalya'da 283 vaka ve 7 ölü tespit edilirken, İspanya'da yüzlerce Almanın bulunduğu bir otelde virüs tespit edildi.

Otel kapatıldı ve tüm otel müşterilerine test yapılmaya başlandı.

Oteldeki müşterilerin Alman olması, Almanya'yı da ayağa kaldırdı. Otelde karantina uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde de bir kişide virüse rastlandı.

FUAR ERTELENDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 8-13 Mart tarihinde Frankfurt Fuarı'nda yapılacak olan “Light and Building Fuarı” şubat ayına ertelendi.

Büyük fuar binasında etkinlikler şimdilik durduruldu.

İLGİLİ HABERUçakta dikkat çeken iddia... Doğruysa çok vahimUçakta dikkat çeken iddia... Doğruysa çok vahim
Almanya Ankara Avrupa Avusturya Çin Frankfurt Hırvatistan İran İspanya İtalya Milan Sağlık Sağlık Bakanı Tahran Türkiye
Son güncelleme: 20:02 25.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more