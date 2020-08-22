Zehirlendiği iddia edilen Navalni Almanya’ya götürüldü! İşte son görüntüsü

Sibirya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Navalni uçak acil iniş yaptıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ailesi siyasetçinin Almanya’ya nakil olmasını istiyordu. Almanya’dan bir ambulans uçak Rusya’ya giderken, doktorları Navalni’nin durumunun nakil için uygun olmadığını savunarak bu talebi ilk etapta reddetmişti.

Takip eden süreçte doktorlar ve aile ortak noktada buluşurken, Navalni özel uçakla Almanya’nın başkenti Berlin’e götürüldü. Tegel Havalimanı’nda kalabalık bir sağlık ekibi tarafından karşılanan Navalni, tedavisinin yapılacağı Charite Mitte Hastanesi’ne götürüldü.

Navalni’nin yolculuğu boyunca yanında eşi Yulia’nın da olduğu öğrenildi. Navalni’nin Berlin’e nakli için ambulans uçak gönderen ‘Barış için Sinema Vakfı’ (Cinema for Peace Foundation) kurucusu aktivist Jaka Bizilj, Alman basınına son durumla ilgili bilgi verdi.

Bizilj, “Sağlık durumu oldukça endişe verici. Doktorlar eğer uçak acil iniş yapmasa hayatını kaybedebileceğini açık bir şekilde söyledi” dedi. Bizilj daha detaylı bilgileri hastane doktorları ve Navalni’nin ailesinin vereceğini belirtti.