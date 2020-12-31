Zelenskiy: Çin ile aşı konusunda anlaştık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, corona virüsü aşısına yönelik haftalardır süren görüşmelerde sona gelindiğini, tercihlerini Çinli firma Sinovac'tan yana kullandıklarını açıkladı. Zelenskiy, aşıyı kullanan ülkeler arasında Türkiye'yi de göstererek şöyle konuştu:

* Hükümetimiz, doğrudan aşı teslimatı konusunda Çinli Sinovac firmasıyla anlaştı. Bu, her sene farklı aşıların milyonlarca dozunu üreten tecrübeli bir firma. Bu güvenebileceğimiz bir gerçeklik. Üstelik kısa bir süre zarfında elimizde olacak. Sinovac çıkarlar için bir propaganda aracı değil faydalı bir aşı.

* Endonezya, Brezilya ve Türkiye'de test edilmiştir. İlk olarak 1.9 milyon doz alacağız. Bu Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı COVAX'tan ücretsiz alacağımız 8 milyon doza ek olacak. Ayrıca 8 milyon dozu 16 milyona çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer aşı üreticileriyle de görüşmelerimiz devam ediyor.

“34 MİLYON DOLAR ÖDEDİK”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Aşıya ödenen ücrete yönelik açıklama yapan Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Svetlana Şatalova, “Corona virüsüne yönelik ilk aşı alımı anlaşması yapılmış oldu. Aşı için ödenen miktar 964 milyon Grivna’dır (34 milyon dolar)” ifadelerini kullandı. (İHA)

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