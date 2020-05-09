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Zenginler şehrinde bedava yemek için sıraya girdiler!

Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden birisi olan ve zengin insanlarıyla adından sıkça söz ettiren Cenevre'de düzenlenen bir gıda yardımında oluşan metrelerce kuyruk şaşkınlık yarattı.

18:11 -
Haberler Dünya
Zenginler şehrinde bedava yemek için sıraya girdiler!

Genelde finans dünyasının büyük servetiyle birlikte anılan İsviçre’nin Cenevre kentinde, 1000’den fazla kişi, yiyecek yardımı dağıtımında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kaçak göçmenler de dahil, Covid-19’un İsviçre’nin en yoksulları üzerinde yıkıcı etkisini gösteren yiyecek dağıtımı için, insanlar sabah 5’te sıraya girmeye başladı.

Foto: Reuters

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Nikaragualı Ingrid Berala “Ay sonunda ceplerim bomboş. Faturaları, sigortayı, her şeyi ödememiz gerek. Bu harika, çünkü bir haftalık yiyecek var. Bir hafta rahatız. Sonra ne olur bilmiyorum” dedi.

Foto: Reuters

500 bine yakın nüfusu bulunan Cenevre, dünya çapında Zürih’ten sonra, üç kişilik bir aile için yaşamın en pahalı olduğu ikinci şehir.

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Son güncelleme: 18:18 09.05.2020
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