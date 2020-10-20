Zoom toplantısında mastürbasyon yapan yazar açığa alındı

Kıdemli yazar Toobin, iddiaların ardından bir açıklama yaptı. 60 yaşındaki Toobin açıklamasında, “Kamera dışında olduğuma inandığım için utanç verici derecede aptal bir hata yaptım. Karımdan, ailemden, arkadaşlarımdan ve iş arkadaşlarımdan özür dilerim. Zoom videosunun sesini kapattığımı sanıyordum, görüşmedeki kişilerin beni göreceğini düşünmedim” dedi.

Toobin, ABD’deki en tanınmış medya hukuk analistlerinden biri. 25 yıldan fazla bir süredir New Yorker’da çalışıyor ve aynı zamanda CNN’de de kıdemli bir hukuk analisti. Derginin sözcülerinden biri konuyla alakalı, “Soruşturma sonuçlanana kadar görevi askıya alınmıştır” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞANLARA E-POSTA GÖNDERDİLER



Dergi editörlerinden David Remnick, personele gönderdiği bir e-postada, “Sevgili çalışanlar, bugün çeşitli haberler okumuş olabileceğinizi biliyoruz. Yazarlarımızdan biri olan Jeffrey Toobin’in geçen hafta bir Zoom toplantısında meydana gelen olaydan dolayı görevi askıya alınmıştır. Lütfen bu tür konuları ciddiye aldığımızdan ve araştırdığımızdan emin olun” denildi.