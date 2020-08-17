1. nakil sonuçları açıklandı! MEB liselere giriş nakil sonuçlarını erişime açtı… (E okul, MEB sonuç sorgulama)

MEB 1. nakil sonuçları için adaylara merakla beklenen açıklamayı yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları meb.gov.tr’de açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

MEB 1. NAKİL SONUÇLARI SAYFASI

E OKUL NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB’in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB’in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN



2. nakil başvuru işlemleri için MEB tarihleri yayınladı. MEB’in açıklamasına göre 2. nakil başvuruları 17 Ağustos’ta başlayacak ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek.